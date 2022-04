La relève, les immigrants, les femmes: des priorités pour la francophonie économique

Les partis politiques devraient s’intéresser aux enjeux économiques francophones à l’approche des élections provinciales, selon la FGA (Fédération des gens d’affaires francophones de l’Ontario).

La FGA recommande des mesures favorisant la relève francophone dans les entreprises, notamment dans le milieu agricole. En effet, 6 PME francophones sur 10 sont gérées par des personnes âgées de 50 ans ou plus. Or, le bassin d’acheteurs potentiels francophones est beaucoup plus restreint que le bassin d’acquéreurs anglophones.

«Il est crucial de mettre en place des mesures qui tiennent compte de ces réalités et permettent une pérennité de nos entreprises franco-ontariennes lors du départ en retraite de leur propriétaire», explique le président de la FGA, Dominic Mailloux.

Commerce international

Le regroupement de chambres de commerce insiste aussi sur l’intégration des professionnels nouveaux arrivants pour combler le manque de main-d’oeuvre qualifiée, et sur l’appui à l’entrepreneuriat féminin.

L’aide à l’exportation et à la visibilité internationale de l’Ontario est également identifiée comme une priorité par la FGA. On propose ici de valoriser la province comme «tête de pont commerciale», notamment en ce qui concerne les entrepreneurs francophones, pour le développement d’affaires avec l’ensemble du Canada, mais également avec les États-Unis.