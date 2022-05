Mes TOP-10 «gemmes» dans Yorkville

2. Un café sur la grosse roche

La «grosse roche» est un bloc de granite de Muskoka qui pèse 700 tonnes. On l’a coupé en pièces puis remonté dans le parc. Dès que la température est au beau fixe, le rocher se couvre de bipèdes enthousiastes.

J’adore grimper la colline de pierre pour m’asseoir au sommet et regarder l’action de haut, americano en main.

Ce ne sont pas les cafés qui manquent sur la rue Cumberland. Sorry Coffee Co.: il faut lire leurs messages comiques jouant sur le cliché des Canadiens toujours en train de s’excuser. Goldstruck: belle attention aux détails dans leur décor de sous-sol. Nespresso: la plus belle boutique de Nespresso en ville sert aussi le café.

3. La chasse aux trésors chez L’élégante

Je tente toujours ma chance dans la boutique de designers dégriffés L’élégante (132 rue Cumberland), une valeur sûre depuis plus de 40 ans. Etro, Missoni, Vera Wang, Max Mara, etc., au cinquième du prix!

4. Old York Lane

L’entrée de cette étroite allée piétonnière (qui relie la rue Cumberland et l’avenue Yorkville) est remarquable par sa belle murale de maison. Quelques boutiques ont pignon sur rue ici. Et quand on lève le nez, on voit la terrasse sur le toit du restaurant Hemingways (un bon endroit pour frites et bière).