Doug Ford n’aura pas à témoigner à la Commission Rouleau

Deux acteurs clés

La Commission sur l’état d’urgence a été lancée en lien avec l’invocation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme à l’occupation d’Ottawa et les blocages illégaux partout au pays en février dernier.

Elle doit faire la lumière sur ce qui a mené à l’usage de cette loi exceptionnelle et si la décision du fédéral était justifiée. La commission tient ses audiences au centre-ville d’Ottawa et aura entendu plus d’une soixantaine de témoins à la fin du mois. Elle doit remettre son rapport final en février 2023.

Les noms de Doug Ford et de Sylvia Jones, qui était solliciteure général de l’Ontario au moment de l’occupation, ont fait surface à plusieurs reprises durant les audiences de la commission.

Pas plus tard que lundi, on apprenait que dans un échange texto avec le maire de Windsor datant du 13 février, Doug Ford s’est réjouit d’apprendre que la police avait «maintenant le contrôle total de la zone» d’occupation des manifestants et que le pont allait pouvoir rouvrir.

«J’ai toutes les grandes entreprises [sur le dos]», a écrit le premier ministre Ford.