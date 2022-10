Commission sur l’État d’urgence: «tenir le gouvernement responsable»

Une poignée de sympathisants des camionneurs

Au premier jour d’audience, à peine la moitié des sièges étaient occupés par le public, la plupart étant des représentants des parties ou proches de parties représentées.

Seule une poignée de sympathisants au convoi des camionneurs étaient présents devant le lieu de la Commission. Parmi ceux-ci, l’une des organisatrices du «Convoi de la liberté», Tamara Lich.

Une douzaine d’avocats et juristes, représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, d’organisations civiles et citoyennes, de résidents d’Ottawa, de manifestants, de la police provinciale et de personnes autochtones, ont défilé devant la l’édifice où se tient la commission.

Tous se sont questionnés sur le fondement et la pertinence de l’invocation à la Loi sur les mesures d’urgence.

«Une enquête, pas un procès»

C’est le but de la Commission, a expliqué le commissaire, Paul Rouleau. L’objectif est de «trouver des réponses aux questions du Parlement» en évaluant les explications du gouvernement fédéral sur l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence.