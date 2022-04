Tonton, l’oncle râleur: une marionnette qui fait le tour du monde

Vous l’avez peut-être aperçue lors du gala de clôture du Mois de l’Histoire des Noirs, l’événement annuel du Centre francophone du Grand Toronto le 26 février dernier. La marionnette Tonton incarne une personne qui se retrouve dans presque toutes les familles: l’oncle râleur qui pense tout connaître.

Qui se cache derrière cette marionnette?

Willy B. Rose a créé la marionnette Tonton au début de la pandémie. Fils de deux diplomates centrafricain et zambien, il est né en Yougoslavie, mais a grandi un peu partout dans le monde. Il vit maintenant à Montréal.

Il a une formation de graphisme, multimédia et montage vidéo. Parallèlement à sa vie d’humoriste, Willy B. Rose est animateur télé et radio. Il anime aussi des évènements comme le festival de cinéma Nuit d’Afrique et il lui arrive de chroniquer à Radio Canada.

Ses débuts d’humoriste

«Après ma formation, j’ai commencé l’humour par curiosité», raconte Willy à l-express.ca. Intéressé par la scène et lassé par le stand up, il a voulu se lancer dans quelque chose de nouveau.

«Tout est parti d’une blague avec mon frère. C’est lui qui a eu l’idée de la marionnette», s’amuse Willy.