Concours LOL: le rire va dépasser les frontières de l’Ontario

C’est une recette qui fonctionne. S’ils étaient 82 élèves inscrits l’année du lancement du Concours, ils sont cette année plus de 850 à participer. En tout, plus de 2500 sont passés sur les planchers pour s’exercer au difficile art de l’humour.

«Chaque année, il y a de plus en plus de participants. Et ça n’est pas prêt de s’arrêter!», se réjouit Ethel Cote, responsable à l’ACFO-SDG.

Assurer la relève de l’humour francophone

Parmi eux, Evelyne Roy-Molgat, ancienne finaliste du Concours LOL-Mort de rire!. Au cours de la conférence de presse, elle a témoigné de son passage par cette compétition d’humour et comment celle-ci a changé sa vie.

«Aujourd’hui, j’ai 20 ans et je suis humoriste !»

Ayant bénéficié des formations à l’écriture humoristique et l’interprétation sur scène, elle avait été sélectionnée pour former la Troupe LOL. Avec d’autres jeunes, elle a pu se produire en spectacle un peu partout en Ontario.