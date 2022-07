Ontario : les députés libéraux choisissent John Fraser comme chef

Ce dernier a d’ailleurs félicité le député d’Ottawa-Sud sur Twitter, lundi, sortant d’un mutisme qui durait depuis la soirée électorale du 2 juin dernier.

«John assurera une fois de plus un leadership stable, réfléchi et décent et je lui souhaite tout le meilleur», a déclaré l’ex-chef libéral.

L’ex-circonscription de Dalton McGuinty

John Fraser a été élu la première fois en 2013, lors d’une élection partielle où il a remplacé Dalton McGuinty, premier ministre depuis 2003. Celui-ci venait de démissionner de son rôle de chef du parti.

Le choix de John Fraser sera soumis au vote du parti pour une ratification officielle mercredi prochain, soit le 3 août.