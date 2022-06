Jacques Naud succède à Dyane Adam à la présidence de l’UOF

Le rapport du Conseil de planification reste encore, de façon générale, le plan stratégique de l’UOF.

Par la suite, Mme Adam préside le Comité technique de mise en œuvre de l’UOF avant que la province proclame, en avril 2018 (juste avant l’élection du gouvernement de Doug Ford en juin) la Loi sur la création de l’UOF et nomme les membres du premier Conseil de gouvernance de l’Université.

En janvier 2019, en pleine crise provoquée par la suspension du financement provincial, le gouvernement du Canada octroie 1,9 million $ à l’UOF.

Un an plus tard, en février 2020 (juste avant l’arrivée de la covid!) les gouvernements de l’Ontario et du Canada signent officiellement l’entente de financement de l’UOF à parts égales pendant huit ans. Les ministres Caroline Mulroney et Mélanie Joly s’étaient entendues sur le principe six mois plus tôt.

Vision et joie de vivre

Le départ de Dyane Adam ne laisse personne indifférent. «Les généreuses visites sur le campus de Mme Adam ne passent jamais inaperçues», indique le recteur Pierre Ouellette.