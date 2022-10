Scénario catastrophique pour les Blue Jays qui sont éliminés

Les Mariners ont commencé à effectuer une remontée lorsqu’il ont profité d’un mauvais lancer de Mayza pour rétrécir l’écart. Carlos Santana a frappé un circuit pour ramener les siens dans la partie. 8-5 Jays en 6e manche.

Une collision qui fait mal

Alors que les Blue Jays avaient toujours une mince avance sur leurs rivaux, JP Crawford a frappé une balle au champ. Bo Bichette et George Springer ont eu un problème de communication et sont entrés en collision.



Ce qui aurait dû être un retrait ou un simple s’est avéré être un double pour les Mariners. Les 2 joueurs des Jays sont restés au sol quelques instants et Springer a quitté la partie.



Seattle a égalisé la marque avec cette séquence et s’est enfui avec le momentum et éventuellement la victoire.

OH NO TORONTO!



Tie game after a nasty collision in Center



Mariners come all the way back from 8-1 @Starting9 pic.twitter.com/tPnb65XhQb — Barstool Sports (@barstoolsports) October 8, 2022

Une victoire pour l’adversaire et les Jays sont éliminés

Les Mariners ont pris l’avant 10-9 en 9e manche et les Jays n’ont pas été capables d’égaliser. Défaite crève-cœur pour les Torontois et les partisans présents, qui sont passés par toute la gamme d’émotions.



La remontée spectaculaire de 7 points de Seattle est la deuxième remontée la plus grande dans toute l’histoire des séries éliminatoires de la Ligue Majeure de Baseball et plus grande dans un match gagnant d’une série.