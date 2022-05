Prolongation de contrat de 2 ans pour Mark Giordano avec les Maple Leafs

En 16 ans de carrière dans la LNH, Giordano a inscrit 544 points (151 buts, 393 passes) en 1024 matchs avec les Flames de Calgary, le Kraken de Seattle et les Leafs.

Il a été le récipiendaire du trophée Norris remis au meilleur défenseur de la ligue en 2018-2019. Et il a participé au match des étoiles à trois reprises. (2015-2016-2020).

Un leader pour les Leafs

Ayant été capitaine des Flames durant 8 saisons, et le premier capitaine du Kraken de Seattle, Giordano a rapidement eu un impact positif à la ligne bleue des Leafs.

Il amène beaucoup de leadership à Toronto et son apport sur la glace et dans le vestiaire est indéniable. Il a pris le jeune Timothy Liljegren sous son aile dès son arrivée avec les Maple Leafs, et le niveau de confiance de Liljegren a rapidement augmenté depuis.

«Je crois en cette équipe»

Giordano avait dit aux représentants des médias mardi dernier qu’il était rendu à un point dans sa carrière où ce qui comptait le plus pour lui était de faire partie d’une équipe qui a une chance de gagner.