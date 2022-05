Défaite crève-coeur des Maple Leafs, encore éliminés au 1er tour

Ce dernier a poussé la rondelle dans le filet sans difficulté pour donner l’avance à son équipe. Un premier but en séries éliminatoires en carrière pour Paul qui avait été acquis des Sénateurs à la date limite des transactions.

Brayden Point blessé

Le joueur de centre, et auteur du but gagnant lors du 6e match, Brayden Point s’est blessé en tombant contre la bande. Il est resté allongé quelques instants et a eu beaucoup de difficulté par la suite.

But refusé

Les Maple Leafs croyaient avoir créé l’égalité lorsque le capitaine John Tavares a fait bouger les cordages. Malheureusement, l’arbitre a refusé le but et octroyé un avantage numérique au Lightning. On a jugé qu’il y avait eu interférence de Justin Holl sur le jeu. La foule a longuement fait savoir son mécontentement aux officiels.

Les Leafs égalisent

Après avoir neutralisé le Lightning en avantage numérique, les Maple Leafs ont repris le momentum. Le défenseur Morgan Rielly a ramené son équipe dans le match. Son tir de l’enclave a déjoué le gardien Andrei Vasilevskiy et créé l’égalité.