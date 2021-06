La malédiction s’abat sur les Maple Leafs qui se font éliminer par les Canadiens

Manque de coeur

Nous avons assisté au pire match des Maple Leafs de toute la série. Non seulement ont-ils traîné de l’arrière, comme ils ont l’habitude de faire depuis le match numéro 5, mais il y avait un manque flagrant d’effort. On les sentait déjà vaincus même si certains joueurs avaient dit plus tôt dans la journée être excités à l’idée de jouer un match numéro 7.

Filet désert

Les Leafs ont vu le tricolore confirmer sa victoire dans un filet désert (Tyler Toffoli) alors qu’il restait moins de de 5 minutes à la rencontre

Au moins un

William Nylander a privé Carey Price d’un blanchissage en toute fin de match mais le mal était déjà fait. Les Canadiens l’emportent par la marque de 3-1 et les Maple Leafs sont, contre toutes attentes, éliminés des séries, eux qui étaient pourtant favoris.

Échos de vestiaire

Le gardien Jack Campbell était très émotif durant la conférence d’après-match et avait peine à contenir ses larmes. « Le pire but alloué de ma carrière (le but de Brendan Gallagher) et ça arrive lors d’un match 7. J’ai laissé tomber mes coéquipiers. C’est inacceptable. L’équipe compte sur moi pour être meilleur et je sais que je peux être meilleur. »

Sheldon Keefe a choisi de ne pas s’adresser aux joueurs après la défaite en raison de l’atmosphère qui régnait dans le vestiaire. Il a dit que les joueurs étaient dévastés et qu’ils allaient se réunir dans les prochains jours.