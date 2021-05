Jesperi Kotkaniemi donne la victoire aux Canadiens et force un match ultime

Prolongation

Les Maple Leafs ont dominé la majeure partie de la période de prolongation et ont eu plusieurs occasions de marquer mais le cerbère du tricolore n’a rien laissé passer. Jesperi Kotkaniemi a causé l’hystérie dans le Centre Bell lorsque son tir a dévié sur un patin et trouvé le fond du filet pour donner la victoire à son équipe et ainsi forcer un match ultime.

Échos de vestiaire

Mitch Marner a dit après la défaite que l’équipe n’était pas prête à jouer au début de la partie . Il a admis que son trio doit faire mieux et que la pénalité dont il a écopé était stupide de sa part.

Sheldon Keefe a été questionné sur l’historique des Maple Leafs en matière de 7e match ces dernières années. « Nous ne sommes pas focusé sur aucune des autres choses du passé. Ça n’a pas d’importance en ce moment pour l’équipe.

Les 2 équipes se retrouveront à nouveau lundi soir à l’Aréna Scotiabank où le gagnant passera au deuxième tour et affrontera les Jets de Winnipeg.