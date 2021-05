Les Maple Leafs s’inclinent malgré une remontée spectaculaire

Le CH triple son avance

La troupe de Dominique Ducharme a encore une fois fait mal paraître le gardien Campbell lorsque Jesperi Kotkaniemi a poussé une rondelle libre derrière la ligne rouge. 3-0 Montréal.

Les joueurs des Maple Leafs avaient dit plus tôt qu’ils s’attendaient à ce que les Canadiens jouent avec beaucoup de hargne et ils n’avaient pas tort.

Enfin un pour Toronto

Le trio composé de Zach Hyman, Auston Matthews et Mitch Marner a été limité tout au long de la série par l’adversaire et il aura fallu attendre en milieu de 2e période avant de voir Zach Hyman marquer son premier but. Il a profité d’une rondelle libre devant le filet de Carey Price pour faire bouger les cordages et ramener son équipe dans le match. 3-1