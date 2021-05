John Tavares à l’écart du jeu pour au moins 2 semaines

Lors de la diffusion du match à la télévision, nous avons pu voir Kyle Dubas courir en panique vers la glace, téléphone à la main.

« Ce qui me vient à l’esprit lors de situation du genre est que la famille a besoin d’informations. Je ne voudrais jamais que ma famille ne soit pas au courant de ce qui m’arrive. On s’en fait profondément pour l’état des joueurs et nous voulons être certain de pouvoir leur donner des nouvelles le plus vite possible. » a-t-il dit.

Un mot du capitaine

John Tavares a émis un communiqué peu après avoir obtenu son congé de l’hôpital:



« Le support que j’ai reçu depuis hier ne peut être mis en mots. Je suis reconnaissant de pouvoir partager que je suis de retour à la maison et en train de me rétablir. Merci à ma famille, amis, coéquipiers, l’organisation des Maple Leafs, Leafs Nation et la communauté du hockey pour avoir été à mes côtés.



Je veux également remercier le personnel médical des deux équipes (Maple Leafs et Canadiens) les membres du service d’urgence ainsi que tout le monde à l’hôpital St.Michael’s pour leur travail exceptionnel qui m’a aidé à me remettre sur pied.



J’ai hâte au moment où je pourrai arborer à nouveau le logo des Maple Leafs sur ma poitrine. D’ici là, je vais encourager les gars en compagnie de Leafs Nation alors que nous participons aux séries éliminatoires de la Coupe Stanley. »

Controverse

Un des journaux principaux de la ville reine, le Toronto Sun, s’est retrouvé dans l’eau chaude alors que que le journal a publié en une, la photo du capitaine ensanglanté avec le titre « Captain crunched » (le capitaine écrasé). Les réseaux sociaux se sont vite enflammés demandant le congédiement des personnes impliquées.



Le DG des Leafs a aussi commenté la situation au nom de l’équipe, les joueurs et leurs familles.

» Je sais que des situations comme ça attire beaucoup de couverture médiatique. Par contre, en tant qu’organisation, nous avons trouvé que la page couverture du Toronto Sun a traversé une ligne et nous l’avons trouvée dégoutante.



Je comprend que les journalistes n’ont pas nécessairement leur mot à dire sur les pages couvertures et titres , mais nous avons trouvé que c’était incroyablement insensible en raison de la photo et le titre l’accompagnant. Un manque complet de compassion et de respect de la part du Sun envers John et sa famille qui ont dû endurer ça, surtout qu’il est tellement une bonne personne pour notre organisation et la communauté. »