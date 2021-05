John Tavares gravement blessé dans la défaite des Maple Leafs

Après 42 ans d’attente, les Maple Leafs de Toronto affrontaient enfin les Canadiens de Montréal en séries éliminatoires. Ayant terminés premier au classement de la division nord, les Torontois disputaient les 2 premiers matchs de la série à domicile.

Retour des blessés

Plusieurs joueurs effectuaient un retour au jeu pour ce premier duel entre les 2 équipes. Du côte des Maple Leafs, Zach Hyman et Zach Bogosian étaient de retour dans la formation alors que Brendan Gallagher, Carey Price et Shea Weber étaient de retour pour le tricolore.



Riley Nash, qui avait été acquis par Toronto à la date limite des transactions mais qui soignait une blessure à un genou, était également sur la glace et disputait son premier match avec les Leafs.

Scène d’horreur

Alors que la première période battait son plein, un incident tragique est survenu lorsque le capitaine John Tavares a été violemment heurté à la tête par le genou de Corey Perry. Tavares venait tout juste de trébucher après être entré en collision avec Ben Chariot et Perry était derrière mais n’a pu arrêter. Un accident qui a laissé le capitaine des Maple Leafs étendu sur la glace pendant de longues minutes.

Pendant que les équipes médicales des Leafs et Canadien assistait le capitaine, on pouvait entendre ses coéquipiers ainsi que le personnel médical crier son nom à plusieurs reprises avec un ton de panique dans leurs voix. C’est que le joueur tentait de se relever alors qu’il était à peine conscient, ce qui rendait le travail des soigneurs difficile, eux qui craignaient une blessure à la colonne cervicale. Moment extrêmement inquiétant. Le numéro 91 est finalement sorti de la glace sur une civière et a levé le pouce pour indiquer qu’il était ok.