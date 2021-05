Victoire convaincante des Maple Leafs qui égalisent la série face aux Canadiens

La série entre les Maple Leafs et les Canadiens se poursuivait samedi soir à l’Aréna Scotiabank. Tirant de l’arrière 1-0 dans la série et privés de leur capitaine John Tavares, les hommes de Sheldon Keefe se devaient de l’emporter et créer l’égalité avant que les 2 équipes se transportent du côté de Montréal pour les matchs 3 et 4 de la série.

« Dans les séries, tu perds une partie, tu dois gagner la suivante. On se doit de répondre. » avait dit l’entraîneur des Maple Leafs avant la rencontre.

Alignement

En l’absence joueur de centre John Tavares, l’entraîneur Sheldon Keefe a du effectuer quelques changements à sa formation. Le partenaire de trio de Tavares, Nick Foligno s’est offert pour jouer au centre, position qu’il avait occupé avec les Blue Jackets de Columbus avant de s’amener à Toronto. Riley Nash était rayé de la formation suite au premier duel et c’est donc Alex Galchenyuk et Pierre Engvall qui réintégraient l’alignement.

Montréal compte

Comme c’était le cas lors du dernier match, se sont les visiteurs qui se sont inscrits au pointage en premier. Jesperi Kotkaniemi a profité d’un rebond devant le filet pour pousser la rondelle derrière le gardien Jack Campbell. Kotkaniemi effectuait une première présence en séries, lui qui n’avait pas joué lors de la première partie.

Toronto riposte

Les Torontois ont rapidement créé l’égalité lorsque le puissant tir du poignet de l’enclave de Jason Spezza a trompé la vigilance de Carey Price, qui avait été étincelant jusque là.