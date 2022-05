Le Lightning prend sa revanche sur les Maple Leafs

« Je savais qu’ils joueraient mieux. Ça, c’est l’équipe pour laquelle nous nous sommes préparées. Je pense que ce qui a fait la différence dans le match sont les unités spéciales. À 5 contre 5, c’était plutôt égal, mais leur avantage numérique était bon et nous avons écopé de trop de punitions. »

Le capitaine John Tavares a également parlé de l’indiscipline de l’équipe.

« En étant en infériorité numérique comme nous l’avons été, c’était difficile de se mettre en marche et de revenir dans le match. Avec le nombre d’avantages numériques qu’ils ont eu, et les joueurs qu’ils ont, cela met beaucoup de pression sur « Soup » et notre unité de désavantage numérique. Nous devons être plus disciplinés. »

Les 2 équipes prennent maintenant la direction de Tampa où elles disputeront les matchs 3 et 4 avant de revenir à Toronto mardi prochain.