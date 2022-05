Séries éliminatoires: un défi de taille attend les Maple Leafs

Les blessés de retour

Les Maple Leafs comptent plusieurs joueurs sur la liste des blessés. Michael Bunting est celui dont la présence serait grandement appréciée. Avec sa fougue et son talent, il est rapidement devenu l’un des favoris des partisans et un partenaire de trio important pour Auston Matthews et Mitch Marner. Blessé à une jambe, il a recommencé à patiner et devrait être de retour au jeu durant la série.

L’attaquant Ondrej Kase se remet actuellement d’une commotion cérébrale et pourrait effectuer un retour au jeu cette semaine. Ayant eu plusieurs blessures à la tête par le passé, les Leafs doivent être prudents et ne pas précipiter son retour. Ce dernier n’a pas joué depuis le 19 mars, mais a recommencé à pratiquer avec l’équipe et tout indique qu’il sera du match #1.

Le défenseur Rasmus Sandin est sur la touche depuis des mois et il est peu probable qu’il voit de l’action cette année. Même s’il se rétablissait de sa blessure au haut du corps, la brigade défensive est complète et il deviendrait un joueur d’extra.

Quant au gardien Petr Mrazek, il a recommencé à patiner avec l’équipe après avoir subi une blessure à l’aine. Par contre, avec ses piètres performances cette saison, il serait surprenant de le voir à nouveau devant le filet.

Doubles champions

Les Maple Leafs sont meilleurs sur papier cette saison, notamment au niveau des buts à 5 contre 5, de l’avantage numérique et des situations en désavantage numérique. Par contre, le Lightning a gagné la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons et sait exactement l’énergie et ténacité nécessaire pour gagner les grands honneurs.