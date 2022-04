Auston Matthews atteint le plateau des 60 buts dans la victoire des Leafs

En cette dernière semaine du calendrier régulier de la LNH, les Maple Leafs étaient de retour à domicile où ils recevaient la visite des Red Wings de Détroit.



Tous les regards étaient tournés vers Auston Matthews qui tentait d’atteindre la marque des 60 buts d’ici la fin de la saison.

Il aura fallu attendre la fin de la deuxième période pour voir Matthews ouvrir la marque. Il a compté son 59e but de la campagne et installé une ambiance festive dans l’aréna. Le capitaine John Tavares a doublé l’avance des Leafs en début de troisième période en inscrivant son 27e but de la saison.

Auston Matthews a trouvé le fond du filet une fois de plus quelques instants plus tard pour enfin obtenir son 60e but en saison régulière. Le premier joueur dans l’histoire des Maple Leafs à réussir l’exploit. Les partisans ont immédiatement lancé des casquettes sur la glace et scandé « MVP » à répétition.

Le gardien Jack Campbell a effectué 20 arrêts pour obtenir le jeu blanc. Les Maple Leafs l’ont facilement emporté par la marque de 3-0.

Avec cette victoire, une 30e à domicile cette saison, les Maple Leafs créent une marque d’équipe et s’assurent d’obtenir l’avantage de la glace au premier tour des séries éliminatoires.