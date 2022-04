Décès de Guy Lafleur: hommages et reportages partout

Le monde du hockey pleure le légendaire numéro 10 du Canadien de Montréal, Guy Lafleur, décédé ce jeudi 21 avril à l’âge de 70 ans, des suites du cancer. Les hommages fusent de partout et la plupart des médias québécois sont mobilisés.

C’est «une perte immense au Québec, à travers le Canada et dans le monde entier», commente le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. «Sur la patinoire, il avait un style unique. Sa vitesse, son habileté et son instinct de marqueur étaient incroyables.»

Guy Lafleur sur toutes les plateformes

Radio-Canada chamboule la programmation de plusieurs de ses plateformes, présentant notamment le documentaire Guy Lafleur, le rassembleur les 22 et 23 avril dans le cadre des Grands reportages de RDI, ainsi qu’à Doc humanité à la télé et sur TOU.TV.

Une émission spéciale de Tout le monde en parle, ce dimanche à 19h30, reviendra sur sa carrière et sur l’homme lui-même.

Une série de balados sur Guy Lafleur, comprenant des hommages, des archives et des entrevues, est déjà disponible pour écoute sur Radio-Canada OHdio.

L’idole d’une génération

À l’instar de Maurice Richard et Jean Béliveau, Guy Lafleur a été l’idole de toute une génération – d’autant plus aimée qu’il s’est toujours montré accessible, sincère et franc.