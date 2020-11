Une école internationale de hockey dans l’Est ontarien

Il y a 10 ans, un homme d’affaires franco-ontarien lançait un programme de hockey audacieux à Rockland, près d’Ottawa.

Le rêve de Robert Bourdeau était de convaincre des hockeyeurs de partout au Canada, des États-Unis et du monde entier de venir s’installer dans l’Est ontarien afin d’y vivre et d’y étudier tout en améliorant leurs habiletés au hockey sur un tout nouveau campus de classe mondiale.

Son objectif était de bâtir un programme aussi réputé que celui des Hounds du collège Notre-Dame, dans l’ouest du pays.

L’Académie canadienne et internationale de hockey de Rockland (CIHA), une école privée, a ouvert ses portes en 2011. Dix ans plus tard, ils sont de plus en plus nombreux à être passés par Rockland avant d’être repêchés par des équipes de la LNH.

Gabriel Vilardi a été un pionnier. À 21 ans, le centre natif de Kingston est devenu le premier membre du programme à patiner dans le circuit Bettman cette saison. Choix de première ronde des Kings de Los Angeles en 2017, il était à Rockland quand il a été repêché par les Spitfires de Windsor dans la Ligue de l’Ontario.