Les Sabres privent les Maple Leafs et Matthews de précieux points

Les Maple Leafs de Toronto ont un calendrier bien garni d’ici la fin de la saison régulière et tous les points seront importants. Avec espoir de récolter 2 points au classement général dans le but d’obtenir l’avantage de la glace en série, ils accueillaient les Sabres de Buffalo mardi soir à l’Aréna Banque Scotia.



Les Sabres avaient remporté tous les duels précédents cette saison, souvent en embarrassant les Leafs. Le défenseur Justin Holl avait dit plus tôt dans la journée que les Leafs comptaient bien récolter les 2 points cette fois-ci.

Les visiteurs ont rapidement pris le contrôle du match et neutralisé les gros canons des Leafs. Auston Matthews qui est toujours en quête de son 100e point de la saison et tente d’atteindre le plateau des 60 buts a été blanchi de la feuille de pointage.

Le manque de cohésion et d’exécution des Maple Leafs leur aura coûté 2 points au classement.

Les Sabres ont marqué 5 buts pour facilement l’emporter par la marque de 5-2. Timothy Liljegren et Alex Kerfoot ont été les buteurs pour les Leafs. Le gardien Erik Kallgren a effectué 23 arrêts alors que son opposant, le vétéran de 40 ans Craig Anderson, a bloqué 24 des 26 tirs en sa direction.

«On dirait que chaque année, il y a une équipe contre qui on ne se présente pas, et cette année il semble que ce soit Buffalo. Au moins nous n’avons plus besoin de jouer contre eux cette année», a dit l’entraîneur Sheldon Keefe suite à la décevante performance de son équipe.