Classique Héritage: la fête tourne au vinaigre pour les Maple Leafs

Les Maple Leafs de Toronto et Sabres de Buffalo s’étaient donné rendez-vous à Hamilton dimanche après-midi pour y disputer une rencontre en plein air. Les deux équipes s’affrontaient dans le cadre de la Classique Héritage au Terrain Tim Hortons.

Après avoir pris les devants à deux reprises, les Maple Leafs ont laissé les Sabres créer l’égalité et prendre le contrôle du match. Ondrej Kase et Auston Matthews ont été les marqueurs des Leafs. Les Sabres ont été transportés par les jeunes Peyton Krebs et Vinny Hinostroza qui ont tous deux marqué 2 buts. Le gardien de 40 ans Craig Anderson a effectué 34 arrêts dans la victoire des siens. Petr Mrazek a une fois de plus été décevant devant la cage des Maple Leafs.

Sheldon Keefe a dit avant la rencontre que se sont les joueurs qui ont eu l’idée des costumes. https://t.co/wgHRaZDh9s — Cindy Caron (@CinCaron) March 13, 2022

Duel Canada-États-Unis

Pour une première fois depuis la création de la Classique Héritage en 2003, une équipe canadienne et une équipe américaine s’affrontaient. Les éditions précédentes ont toujours mis en vedette 2 équipes canadiennes.