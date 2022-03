Maple Leafs: Jack Campbell est blessé et ratera au moins deux semaines

La malédiction s’abat une fois de plus sur les gardiens des Maple Leafs. Après Petr Mrazek plus tôt cette saison, c’est au tour de Jack Campbell de devoir s’absenter pour cause de blessure.

Jack Campbell s’est blessé il y a deux semaines

Les Maple Leafs ont annoncé jeudi que Campbell ratera au minimum deux semaines de jeu en raison d’une blessure aux côtes.

L’entraîneur Sheldon Keefe a affirmé que Campbell traînait une blessure depuis environ deux semaines et que celle-ci s’est aggravée lors de la rencontre de mardi face au Kraken.

Apprendre de l’an dernier

Ce scénario n’est pas sans rappeler la saison dernière alors que Frederik Andersen avait traîné une blessure pour la majeure partie de la saison qui avait grandement affecté ses performances.

Le gardien avait continué à jouer malgré une blessure à l’aine. Cette fois-ci, les Leafs vont donner le temps à Campbell de se remettre sur pied avant de précipiter un retour au jeu.