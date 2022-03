Les Maple Leafs laissent filer une avance face aux Canucks

Les Canucks prennent les devants

Les Canucks ont repris l’avance en toute fin de période. Le tir de la pointe de Travis Hamonic a dévié sur le défenseur des Leafs TJ Brodie pour se retrouver dans le filet. 2-1 Vancouver.

Brock Boeser a doublé l’avance de son équipe par la suite.

Un premier but pour Nick Robertson

Les Maple Leafs ne se sont pas laissé abattre et ont rapidement nivelé l’avance des Canucks.

Nick Robertson a profité d’une superbe passe de William Nylander pour compter son premier but de la saison et premier but en carrière (en saison régulière) dans la LNH. La foule a chaleureusement applaudi le jeune joueur après son but. Robertson obtenait sa chance sur le 2e trip aux côtés de Tavares et Nylander pour une première fois cette saison.