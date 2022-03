Décevante performance des Maple Leafs qui s’effondrent face aux Sabres

Un duel plus serré que prévu

Malgré leur fiche nettement plus faible que les Maple Leafs, les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au pointage en première période. Le tir de Jacob Bryson a ricoché sur le défenseur Morgan Rielly et touché la cible. Le gardien des Leafs Petr Mrazek n’y pouvait rien. But en avantage numérique pour les Sabres.

Les Maple Leafs ont créé l’égalité quelques minutes plus tard. Michael Bunting a servi une superbe passe sur la palette de Rasmus Sandin. Ce dernier n’a pas manqué son coup et son tir de l’enclave a déjoué le gardien Craig Anderson. Un 1er but en carrière à l’Aréna Banque Scotia pour le défenseur suédois.

Les visiteurs prennent le contrôle

Les Sabres ont pris les devants en fin de deuxième. Laissé seul devant le filet, Victor Olofsson a inscrit son 8e de la saison d’un tir sur réception.