Les Maple Leafs échangent Nick Ritchie aux Coyotes de l’Arizona

Faible rendement

En 33 rencontres dans l’uniforme des Leafs, l’ancien choix de premier tour (10e au total) au repêchage de 2014, a cumulé une fiche de 2 buts, 7 passes pour un total de 9 points. Bien au-dessous des ententes.



Ritchie avait commencé la saison sur le premier trio au côté de Mitch Marner et Auston Matthews, mais la chimie n’opérait pas. Il n’a jamais eu l’impact escompté et n’a pas su saisir sa chance.

Après plusieurs essais sur toutes les lignes, les Leafs avaient finalement soumis Ritchie au ballottage le 6 janvier dernier. Non réclamé par aucune équipe, il s’est donc rapporté au club-école des Marlies.



« C’est sûr que quand nous l’avons signé, nous espérions que les choses se passent autrement. C’est drôle comment les choses tournent des fois. Il a eu beaucoup de chances en début de saison et ça n’a pas fonctionné. Ça a beaucoup affecté sa confiance et la chimie en général. Michael Bunting a élevé son jeu d’un cran et Kerfoot a trouvé une belle chimie avec John (Tavares) et ça n’a pas aidé Ritchie », a dit Kyle Dubas.

Les nouveaux venus

Ilya Lyubushkin est un solide défenseur droitier qui compte 180 matchs en carrière dans la LNH. On le qualifie de défenseur défensif avec un style de jeu qui ressemble un peu à celui de Zach Bogosian, que les Leafs avaient perdu durant l’été.

Michael Bunting, qui a joué avec Lyubushkin en Arizona l’an dernier, est content de le voir arriver à Toronto. « Il travaille fort chaque soir et n’a pas peur de bloquer des lancers et se service de son gabarit. Il joue dur et c’est un excellent ajout pour nous. je suis vraiment excité de l’avoir ici. » a-t-il dit.



« Ilya est un peu passé sous le radar, mais on trouvait qu’avec ce qui est disponible sur le marché, les types de joueurs, c’était un bon pari pour nous », racontait le DG Kyle Dubas dimanche.



Ryan Dzingel en est à sa 7e saison dans la LNH. L’attaquant de 29 ans a porté les couleurs des Sénateurs, Blue Jackets, Hurricanes et Coyotes. L’ajout de Dzingel en est un de profondeur et assurance dans le cas de d’échanges additionnels ou blessures.

Dzingel déjà au soumis ballottage

Les Maple Leafs ont soumis Ryan Dzingel au ballottage dimanche midi dans le but de l’assigner aux Marlies. S’il n’est pas réclamé par aucune équipe, il deviendra une bonne option de profondeur et d’assurance dans le cas d’échanges additionnels ou blessures.