L’heure est au bilan chez les Maple Leafs, après l’élimination hâtive

«C’était définitivement un honneur de vêtir le bleu et blanc cette année. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais j’ai vraiment aimé mon séjour avec les Leafs», a dit Wayne Simmonds, originaire de Scarborough.

Le cas Zach Hyman

Un des joueurs les plus populaire et aimé des partisans et de la direction est l’attaquant Zach Hyman. Natif de Toronto, ce dernier évolue avec les Maple Leafs depuis 6 ans.

Celui qui jouait aux côtés d’Auston Matthews et Mitch Marner cette saison, et que l’on compare souvent à Brendan Gallagher du Canadien en raison de sa détermination, touche actuellement 2.25 millions $ et commandera définitivement une augmentation de salaire.

Selon Chris Johnston du réseau Sportsnet, Hyman pourrait facilement toucher 6 millions $ avec une autre équipe s’il testait le marché des joueurs autonomes. Une rumeur circulait dans les derniers jours à l’effet qu’il aurait refusé une offre de 5 millions $ des Maple Leafs… rumeur que son agent Todd Reynolds a niée.

À quoi s’attendre des Maple Leafs?

Albert Einstein disait que la folie est de toujours faire les choses de la même façon, mais d’espérer un résultat différent. Il s’agit maintenant d’une 5e année consécutive où les Leafs se font éliminer au premier tour avec le même noyau de joueurs.