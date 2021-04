Les Maple Leafs frappent fort à la date limite des transactions

Si certains se demandaient encore si les Maple Leafs étaient sérieux dans leur démarche pour obtenir une première coupe Stanley depuis 1967, le directeur général Kyle Dubas a confirmé les ambitions de son équipe dans les derniers jours.



Les Torontois ont une des formations les plus compétitives de leur histoire qui compte un nombre impressionnant de joueurs vedettes. Comme plusieurs équipes qui tentent d’aspirer aux grands honneurs, les Maple Leafs avaient tout de même quelques lacunes à combler.

Un attaquant d’expérience capable d’aider une équipe lors des séries éliminatoires, du renfort devant le filet, au cas où il y aurait des blessures, ainsi qu’un ajout à la brigade défensive pour avoir plus de profondeur. C’est exactement ce que le DG est allé chercher et même plus.

Transactions avec Columbus

Kyle Dubas a d’abord procédé à 2 transactions avec les Blue Jackets de Columbus. Dans un premier temps, il est allé chercher l’attaquant Riley Nash en échange d’un choix conditionnel de 7e ronde. Nash soigne actuellement une blessure à un genou et pourrait être une belle option pour le 3e ou 4e trio d’ici quelques semaines.

Le capitaine des Blue Jackets Nick Foligno rejoint également Nash avec les Leafs. Le vétéran de 33 ans a accepté de lever sa clause de non-mouvement pour venir à Toronto. « J’apprécie vraiment que Jarmo (DG Kekelainen) me laisse l’opportunité d’aller à la conquête de mon rêve de gagner la coupe avec une équipe qui je pense a beaucoup de chances de le faire […] Mon coeur me disait que c’était la bonne décision. »

Les Blue Jackets reçoivent en retour un choix de 1e ronde pour la séance de 2021 ainsi qu’un choix de 4e ronde en 2022. Ces derniers vont retenir 50% du salaire de 5.5 millions $ de Foligno. Les Sharks de San Jose ont servi de prêteurs dans cette transaction en retenant 25% du salaire, recevront un choix de 4e ronde pour leurs services ainsi que pour l’attaquant Stefan Noesen qu’ils envoient aux Leafs.