Une situation critique devant le filet des Maple Leafs

Ce sont les Québécois Félix Potvin et Jacques Plante qui trônent conjointement au sommet avec 9 victoires de suite.

Blessure inquiétante

Alors que Campbell devait être le gardien de renfort pour remplacer Andersen qui est blessé, Campbell éprouve lui aussi quelques ennuis avec une blessure au bas du corps. Il a raté quelques semaines de jeu au début de la saison et a malheureusement aggravé la même blessure lors d’un match à Edmonton en février.

L’entraîneur Sheldon Keefe essaye présentement de lui alléger la tâche le plus possible afin d’être certain qu’il soit en mesure de complètement se rétablir de sa blessure. Il ne participe pas à toutes les pratiques de l’équipe et il profite de soirées de congé.

Situation difficile des Maple Leafs depuis des années

Depuis le départ de Curtis McElhinney pour Tampa en 2018, les Maple Leafs n’ont jamais été capables d’avoir un auxiliaire de taille pour leur gardien vedette Frederik Andersen.

Les Torontois ont laissé partir le vétéran McElhenny en raison de l’émergence de Garret Sparks dans la Ligue américaine. Ce dernier venait tout juste de remporter la Coupe Calder avec les Marlies et d’être nommé gardien par excellence dans la LAH. Les Leafs le voyaient comme futur successeur de Andersen.