Connor McDavid et les Oilers défont les Maple Leafs en prolongation

Suite à leur incroyable remontée de samedi soir face aux Oilers d’Edmonton, les Maple Leafs souhaitaient continuer sur leur élan victorieux lundi soir alors qu’ils affrontaient à nouveau ces mêmes Oilers pour une dernière fois cette saison.

Pour ce faire, les Leafs devaient freiner Connor McDavid, Leon Draisaitl et compagnie. McDavid montrait une fiche de 62 points en 35 matchs avant le début de la partie. Le joueur vedette des Oilers et ses coéquipiers espéraient gagner le duel, eux qui avaient perdu les 4 précédents.

Gardiens

La situation des gardiens de buts chez les Leafs commence à susciter beaucoup de controverse. Le gardien étoile Frederik Andersen est blessé pour une période encore indéterminée. On parle de 10 jours et il sera examiné par la suite. Son auxiliaire Jack Campbell a été blessé à quelques reprises cette saison également et malgré ses plus récentes victoires, l’équipe a jugé qu’il n’était pas à 100% pour affronter les Oilers.

C’est donc Michael Hutchinson qui se retrouvait devant la cage des Maple Leafs pour un 7e départ cette année. Comme Campbell était indisposé à être substitu pour Hutchinson, la tâche est revenue au jeune Veini Vehvilainen, tout droit sorti de sa quarantaine. Il a été obtenu dans l’échange qui a envoyé Mikko Lehtonen aux Blue Jackets de Columbus. et vient tout juste de terminer sa quarantaine de 14 jours cette semaine.

Edmonton ouvre la marque

Les visiteurs ont été les premiers à s’inscrire au tableau indicateur lorsque TJ Brodie a commis une erreur qui a permis à Josh Archibald de se retrouver en échappée devant le gardien Michael Hutchinson qu’il a facilement déjoué entre les jambières.