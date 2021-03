Remontée spectaculaire des Maple Leafs qui l’emportent en prolongation

But controversé

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage dans les premières minutes de la deuxième période lorsque la rondelle a déviée sur le gant de Pierre Engvall pour ensuite se retrouver derrière le gardien Mike Smith. Le but a d’abord été refusé en raison d’une passe avec la main mais la reprise vidéo a confirmé que ce n’était pas le cas et le but a été accordé. 1-0 Toronto

Edmonton réplique

Les Oilers n’ont pas perdu trop de temps avant de créer l’égalité. Darnell Nurse a déjoué Jack Campbell d’un tir entre les jambières alors que Leon Draisaitl a battu le gardien d’un tir de l’enclave. Draisaitl montre une fiche de 19 points lors de ces 11 derniers matchs.