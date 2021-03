Jack Campbell et les Maple Leafs blanchissent les Flames

Les Maple Leafs de Toronto étaient de retour au jeu samedi soir pour un deuxième affrontement consécutif face aux Flames. Après avoir été vaincus vendredi soir lors du premier duel, ils tentaient de prendre leur revanche et remporter le 2e match de la série.

Alignement

Peu impressionné par la performance de sa troupe la veille, l’entraîneur Sheldon Keefe a apporté plusieurs modifications à ses trios avant la rencontre. La seule combinaison qui est demeurée intacte est la ligne formée de Alex Galchenyuk, John Tavares et William Nylander.



Joe Thornton, Wayne Simmonds, Jason Spezza et Zach Hyman se sont tous retrouvés avec de nouveaux compagnons de jeu.



C’est le gardien Jack Campbell, récemment remis d’une blessure qui avait la tâche de garder la forteresse suite à une pénible performance de Frederik Andersen la veille. Andersen avait accordé 4 buts en 18 lancés incluant un but accordé sur le premier lancé du match.

Il s’agissait d’une première partie depuis le 27 février pour Campbell qui a obtenu 3 victoires en autant de départs cette saison.

Toronto prend l’avance

Les Maple Leafs ont été les premiers à s’inscrire au pointage en toute fin de première période grâce à un superbe tir du poignet de Jason Spezza qui s’est logé dans la lucarne. Le gardien des Flames David Rittich n’y a vu que du feu. Le vétéran Spezza a maintenant 18 points en 30 matchs cette saison.

Zach Hyman

S’il y a un joueur indispensable chez les Maple Leafs présentement, c’est bien Zach Hyman. L’attaquant est fougueux et travaillant à chaque fois qu’il saute sur la glace. Il a déjoué le gardien David Rittich d’un tir du poignet pour inscrire son 11e but de la saison. Hyman a obtenu 3 buts et une passe lors des 3 derniers matchs. 2-0 Toronto