Les Maple Leafs font l’acquisition de Nick Foligno

Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé avoir transigé avec les Blue Jackets de Columbus et les Sharks de San Jose dimanche en début de soirée. La date limite des transactions approche à grands pas alors que les équipes de la LNH ont jusqu’à lundi 15h pour procéder à des échanges.

La transaction

Dans une transaction à 3 équipes, les torontois obtiennent les services du capitaine des Blue Jackets Nick Foligno en échange d’un choix de premier tour au repêchage de 2021 ainsi qu’un d’un choix de quatrième ronde lors de la séance de 2022. Ils obtiennent également l’attaquant Stefan Noesen des Sharks de San Jose en retour d’un choix de 4e tour au prochain repêchage.

Les Blue Jackets retiennent 50% du salaire de Foligno alors que les Sharks, qui agissent comme prêteurs dans l’entente, retiennent pour leur part 25% du salaire de Foligno.

Kyle le magicien

Ce n’est pas un secret de polichinelle pour personne, les Leafs n’ont pas beaucoup de manoeuvre sous le plafond salariale cette année et le directeur général Kyle Dubas se devait d’être créatif s’il voulait ajouter de l’effectif à son équipe en prévision des séries éliminatoires. Foligno gagne 5.5 millions par saison et l’utilisation des Sharks de San Jose en plus de ce que les Blue Jackets retiennent tient véritablement d’un tour de force de la part de Dubas. Les Maple Leafs devront payer Foligno que 1 375 000$ pour le reste de la saison. En réussissant ce coup, Dubas s’assure d’avoir encore un peu de sous (2.8M) s’il décide de bouger encore. Cela ne serait pas surprenant considérant que la situation des gardiens est un peu précaire et que la brigade défensive pourrait encore être améliorée.

Foligno en bref

Le vétéran de 33 ans Nick Foligno disputait sa 9e campagne avec les Blue Jackets, équipe dont il était le capitaine depuis 2015-2106. Il montre une fiche de 7 buts, 11 passes pour un total de 16 points en 42 matchs cette saison. Il a attribué 109 mises en échec cette saison seulement, un sommet chez les Blue Jackets et 40 de plus que le meneur à ce sujet chez les Leafs. Dubas voulait ajouter du leadership et de la robustesse à son équipe et c’est exactement ce qu’il obtient avec le joueur originaire de Sudbury.