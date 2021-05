Séries éliminatoires: les Maple Leafs aspirent aux grand honneurs

Les Maple Leafs et les Canadiens sont 2 équipes des 6 originales de la LNH, les 2 équipes les plus décorées dans l’histoire de la ligue, 2 des franchises qui valent le plus cher et qui possèdent un bassin impressionnant de fidèles partisans. Alors que les amateurs du tricolore ont le CH tatoué sur le coeur, les partisans des Leafs ont le sang bleu.

Cette rivalité n’implique pas seulement les villes de Montréal et Toronto, c’est une rivalité qui divise et passionne le pays en entier. On sait que Terre-Neuve est majoritairement bleu alors que le Nouveau-Brunswick compte beaucoup de supporters de la Sainte-Flanelle par exemple. Le même scénario se produit dans l’Ouest canadien.



« C’est une rivalité historique. Ça va être une série haute en intensité, très compétitive et excitante! », s’exclamait Joe Thornton, le seul membre de l’équipe qui était né lorsque les 2 équipes se sont affrontées en séries la dernière fois.

À quoi s’attendre des Maple Leafs

Les Maple Leafs ont eu le dessus sur les Canadiens cette saison en remportant 7 des 10 duels entre les 2 équipes. Par contre, les Montréalais constituent l’équipe la plus robuste de la LNH. Ils ont terminé au premier rang pour les mises en échec alors que les Torontois ont terminé en fin de classement.

Le DG Kyle Dubas, qui avait autrefois toujours préféré miser sur les habiletés plutôt que le jeu physique, a fait plusieurs additions durant la saison morte ainsi qu’à la date limite des transactions pour rendre son équipe un peu plus compétitive à ce niveau (Wayne Simmonds, Joe Thornton, Nick Foligno).



Les gardiens pourraient faire la différence dans cette série alors que les 2 équipes ont eu plusieurs incertitudes devant le filet cette saison. Jack Campbell a connu une saison conte de fée pendant que Frederik Andersen soignait une blessure.

L’entraîneur Sheldon Keefe a d’ailleurs confirmé que Campbell a mérité le poste de gardien partant pour le 1er match.