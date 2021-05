Les Maple Leafs sont champions de division pour une première fois en plus de 20 ans

Le Canadien en rajoute

Les visiteurs ont entamé le deuxième vingt exactement comme ils l’avaient fait au premier. Nick Suzuki a rapidement doublé l’avance des siens dès les premières secondes de la deuxième période. Jack Campbell a fait l’arrêt initial mais la rondelle a glissé derrière lui. Il a déjà paru mieux. 2-0 Montréal.

Le vent tourne

Les Maple Leafs se sont finalement inscrits au pointage grâce à un boulet de Pierre Engvall qui s’est faufilé jusque derrière le gardien Jake Allen. Le suédois est un de ceux qui doivent se battre pour un poste dans l’organisation et fait parti de la rotation des joueurs des 3 et 4e lignes. Il a marqué à ces 3 derniers matchs.

William Nylander, bien posté devant le filet, a ensuite ramené les 2 équipes à la case départ en sautant sur un rebond pour trouver le fond du filet et créer l’égalité.

Les Maple Leafs ont pris les devants pour une première fois dans la partie en fin de deuxième période lorsque le tir de Mitch Marner dès la mise au jeu a fait bouger les cordages. Un 20e but cette saison pour Marner qui est le meilleur pointeur des Leafs avec 67 points. Auston Matthews a obtenu une mention d’aide sur le but de son comparse et les torontois prennent l’avance 3-2

Intensité

À l’approche des séries éliminatoires, les 2 équipes ont élevé leur intensité d’un cran. Les Canadiens sont présentement au 1er rang de la LNH pour le nombre de mises en échec alors que les Maple Leafs sont derniers. Ces derniers ont dû se tenir debout face à la troupe de Dominique Ducharme. Corey Perry a tabassé William Nylander à quelques reprise alors que Jeff Petry a écopé d’une pénalité en fin de match pour un geste à l’endroit de Ilya Mikheyev.