Impressionnante victoire des Maple Leafs sur les Penguins

Plusieurs pénalités

Les 2 équipes ont écopé de plusieurs pénalités tout au long de la rencontre. Malheureusement pour Sidney Crosby et les Penguins, les unités spéciales des Leafs ont été excellentes.

Toronto en rajoute

Les Maple Leafs ont scellé l’issue du match en fin de rencontre lorsque Michael Bunting a compté son 16e but de la saison. Il est le meneur de la LNH au niveau des buts pour les recrues et dans la course pour le trophée Calder. La chimie opère à merveille avec ses compagnons de trio, Auston Matthews et Mitch Marner. Victoire de 4-1 des Leafs.

Jack Campbell, première étoile

Le gardien des Leafs a connu une soirée phénoménale. Il a bloqué 45 des 46 tirs en sa direction. Il a définitivement gardé son équipe en avance à plusieurs reprises. Après un dernier mois plus difficile, nous avons vu un Jack Campbell calme, confiant et au sommet de son art.

Échos de vestiaires

Le défenseur Morgan Rielly était content de l’effort de l’équipe: « Je pense que nous étions bons. C’est évidemment une grosse victoire contre une très bonne équipe qui est sur une lancée dernièrement. »

L’entraîneur Sheldon Keefe était satisfait du rendement de son équipe après la victoire.