Morgan Rielly avec les Maple Leafs pour les 8 prochaines saisons

Vote de confiance de Rielly et des Leafs

Ce contrat est un vote de confiance de la part de l’équipe envers Rielly, mais également de ce dernier envers l’organisation.

« La confiance va des deux côtés. Je crois au groupe que nous avons ici et aux gens que nous avons dans notre vestiaire. Je trouve que le fait que l’équipe m’offre cette notion de foi est spécial aussi. J’ai hâte de pouvoir tenir ma part du marché et d’essayer d’accomplir le but ultime. »

L’entraîneur Sheldon Keefe n’avait que de bons mots pour son joueur. « La plus grande chose avec lui est son incroyable intégrité. C’est est un excellent coéquipier, excellent leader et il travaille super fort. Il met l’équipe avant lui. »

« Il y a une raison pour laquelle il y a eu plusieurs changements au cours des dernières années dans l’organisation et il est encore là et aime être un Leaf. C’est un beau message de Morgan à l’équipe qui confirme qu’il croit en ce que nous faisons ici. »

Le DG Kyle Dubas semblait fier d’avoir signé Rielly pour 8 ans. « Quand tu signes un joueur pour aussi longtemps, tu dois connaître la personne. Nous savons que Morgan va faire le travail nécessaire pour être au top de sa forme tout au long du contrat. »

« Nous voulions le faire le plus vite possible et ça aurait pu arriver vers la fin juillet, mais nous devions vérifier quelques trucs en raison du cap salarial. Il y avait une voie à suivre, ils voulaient une entente et c’était un plaisir de travailler avec eux» , dit-il.