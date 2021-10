Les Maple Leafs manquent de cohésion et s’inclinent face aux Sharks

Alors que l’annonceur-maison n’avait pas encore annoncé le but des Maple Leafs, Erik Karlsson est venu calmer les partisans en redonnant l’avance à son équipe grâce a un puissant lancé frappé. Jonathan Dahlen a ensuite doublé l’avance des siens. 4-2 Sharks

Le capitaine des Maple Leafs John Tavares a redonné espoir à son équipe en milieu de troisième en réduisant l’avance des Sharks. La rondelle a ricoché sur le bras de l’attaquant qui était bien posté devant le filet pour se retrouver derrière la ligne rouge. 4-3

