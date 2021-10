Les Maple Leafs victorieux devant plus de 18 000 partisans

But en avantage numérique pour les Leafs

Les Maple Leafs n’ont pas tardé à créer l’égalité alors qu’ils profitaient d’un avantage numérique. C’est l’attaquant suédois Pierre Engvall qui a nivelé la marque quelques minutes plus tard. Sheldon Keefe a ouvertement dit qu’il s’attend à beaucoup plus de la part de Engvall et ce dernier semble avoir compris le message.

Le nouveau venu Michael Bunting a obtenu une mention d’aide sur le but et son premier point avec les Leafs. Originaire de Scarborough, Bunting était très fébrile de pouvoir porter le bleu et blanc devant les membres de sa famille.

Toronto prend l’avance

Après avoir vu une deuxième période plutôt fade, il aura fallu attendre jusqu’au troisième vingt avant de voir une des formations briser l’égalité. Ce sont les Maple Leafs qui ont pris les devants dans le match pour la première fois lorsque le puissant tir du poignet de William Nylander a fait bouger les cordages. 2-1 Toronto.