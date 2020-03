Les Maple Leafs célèbrent le retour de Rielly avec une victoire

Auston Matthews

L’attaquant des Maple Leafs est présentement dans la course au trophée Maurice « Rocket » Richard remis au joueur aillant marqué le plus de buts. Avec son 47e, il se retrouve à seulement un but de David Pastrnak et Alex Ovechkin qui ont tous les deux 48 buts. Ce sera une course relevée jusqu’à la toute fin.

2 points importants

Les Maple Leafs ont réussi à conserver leur avance jusqu’à la fin et l’ont emporté 2-1 dans un match d’une grande importance. Ils repartent donc avec les 2 précieux points et conservent le 3e rang de la division Atlantique.

Échos de vestiaire

Le défenseur Morgan Rielly a avoué avoir été un peu nerveux durant le match: « Avoir la rondelle sur ma palette avec des gens qui essayent de me l’enlever pour la première fois depuis quelques temps était un peu difficile. »

L’entraîneur Sheldon Keefe a dit que les unités spéciales ont fait la différence dans le match de ce soir.