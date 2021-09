Les Maple Leafs sont en vedette dans la série «All or Nothing»

Les amateurs de hockey pourront dès le 1er octobre revivre la dernière saison des Maple Leafs de Toronto grâce à la série All or Nothing: Toronto Maple Leafs qui prendra l’affiche sur Amazon Prime.

Nous connaissons bien évidemment le dénouement, et les partisans auront probablement un peu de difficulté à revivre l’élimination crève-coeur de juin dernier. l-express.ca a pu visionner la série en avance de sa sortie officielle.

Les Maple Leafs dans la mire

Amazon Prime a suivi plusieurs équipes professionnelles de soccer et football lors des dernières années (Manchester City, Bayern Munich, Juventus, Cowboys de Dallas). Ici, l’équipe derrière la série All or Nothing a choisi de s’aventurer pour la première fois dans le monde du hockey de la Ligue nationale.

Les Maple Leafs étaient l’organisation visée par Amazon depuis 2 ans, mais ils avaient préalablement refusé. La LNH a bien tenté de suggérer d’autres équipes potentielles pour All or Nothing, mais Amazon voulait Toronto.

L’histoire de la franchise, les succès du passé, les déceptions du présent, combiné à une base de fans dévoués… C’est ce qui faisait des Maple Leafs l’équipe parfaite pour cette première incursion dans le monde du hockey.