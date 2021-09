Le grand retour de John Tavares et les Maple Leafs devant leurs partisans

Échos du vestiaire des Leafs

Le capitaine John Tavares a parlé du plaisir de retrouver les fans: « C’était incroyable! Je ne peux pas vous dire à quel point ça nous avait manqué et à quel point c’est spécial de jouer dans cet aréna. »

« De sortir pour la période d’échauffement et de voir tout le monde de retour… tu ne sais pas ce que tu manques tant que tu ne le perds pas. C’était magnifique » a dit Jake Muzzin.

Quant à Kurtis Gabriel, le joueur originaire de Newmarket était reconnaissait de porter le bleu et blanc. « Ça vaut de l’or, c’est un sentiment incroyable d’être ici. De la façon dont ma carrière s’est passée et de me retrouver ici à ce moment-ci, il n’y a pas de mots. »

Les Maple Leafs disputeront 5 autres matchs préparatoires avant d’entamer la saison à domicile le mercredi 13 octobre.