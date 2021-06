Wayne Simmonds sera de retour avec les Maple Leafs

Il est revenu sur l’élimination crève-coeur des Maple Leafs… « C’est une des défaites les plus difficiles de ma carrière. Je n’ai pas regardé de hockey depuis. Notre problème est que nous n’avons pas l’instinct du tueur. Nous n’avons pas « tué » quand nous avons senti le sang dans l’eau. Ça prend ce genre de déception pour vous pousser à travailler plus fort et aller où vous voulez. Nous pouvons être des aspirants et nous allons l’être. »

Les Maple Leafs doivent maintenant se pencher sur les dossiers de Zach Hyman, Nick Foligno, Frederik Andersen, Joe Thornton, Zach Bogosian, Riley Nash et Alex Galchenyuk, eux qui sont toujours sans contrat.

Il est fort improbable qu’ils soient tous de retour avec l’équipe pour la prochaine saison.