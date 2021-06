Les Maple Leafs de Toronto ont annoncé mercredi le retour de Jason Spezza pour la saison prochaine. Le vétéran a signé une prolongation de contrat d’une durée d’un an.

Modalités du contrat de Jason Spezza

Le joueur de 38 ans a mis sa signature au bas d’un contrat d’une saison d’une valeur de 750 000 $ US. Il s’agit d’un troisième contrat d’un an au salaire minimum de la ligue nationale avec l’organisation pour l’attaquant originaire de Mississauga.

Statistiques intéressantes

L’attaquant a connu une bonne campagne avec une fiche de 10 buts, 20 mentions d’aide pour un total de 30 points en 54 matchs cette saison. Il a été un des meilleurs joueurs de l’équipe en séries éliminatoires face aux Canadiens, récoltant 5 points en 7 rencontres.



«Je pense que j’étais plus à l’aise dans mon rôle cette saison. J’étais plus confortable à l’aile et au centre. Je voulais être consistant soir après soir», a-t-il dit pour expliquer ses succès.

Les Leafs et Jason Spezza: un intérêt mutuel

Lors du post-mortem de fin de saison, Spezza avait admis vouloir revenir si l’organisation le voulait bien, disant qu’il avait un travail à terminer. Le directeur général Kyle Dubas avait également démontré un intérêt, mais avait dit qu’il devait d’abord avoir une conversation avec l’entraîneur Sheldon Keefe.



«J’ai discuté avec Kyle et Sheldon une fois la saison terminée, et ils ont dit qu’il voulait me ravoir. Je savais que je devais parler avec ma famille avant pour être sûr que mes filles et ma femme soient d’accords. Une fois que j’ai su qu’elles étaient d’accords, je savais que je voulais jouer. Je suis excité de revenir», a avoué Spezza.

Salaire minimum chez les Maple Leafs

Les Maple Leafs sont dans une situation difficile financièrement dû au plafond salarial qui n’augmente pas en raison de la COVID-19. Plusieurs joueurs sont toujours sans contrat pour la prochaine saison. L’équipe peut se compter chanceuse qu’un joueur de la trempe de Spezza accepte de signer au salaire minimum.

«Je sais où l’équipe se situe par rapport au plafond salarial, mais tout ce que je veux est de jouer pour une bonne équipe. Si je pouvais prendre moins, je le ferais!»