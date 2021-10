Les Rangers gâchent le retour d’Auston Matthews

Les Maple Leafs égalisent

Les hommes de Sheldon Keefe ont entamé la deuxième période en lions et ont rapidement nivelé la marque. La persévérance de Michael Bunting a payé et la rondelle s’est faufilée derrière le gardien Igor Shesterkin. Un deuxième but en autant de matchs pour l’attaquant originaire de Scarborough.

John Tavares a obtenu une mention d’aide sur le but pour récolter son 200e point dans l’uniforme des Leafs.

Hometown kid is at it again!#LeafsForever pic.twitter.com/PwIZ74XfUT — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) October 19, 2021

Les gardiens font la différence

Les 2 gardiens ont été excellents tout au long de la soirée, mais le portier des Rangers a véritablement sauvé son équipe. Il a bloqué 40 rondelles.