Les Maple Leafs gâchent le retour de Patrick Marleau

Échos de vestiaires

Concernant le coup qu’il a reçu de Dillon, Matthews a dit: Il m’a frappé haut et atteint ma mâchoire. Ça arrive. Je me sens correct et l’important est que nous avons obtenu la victoire. »

Brenden Dillon de son côté a dit qu’il s’est excusé à Matthews et qu’il était content de le voir revenir au jeu en troisième.

Les Maple Leafs seront à Montréal samedi soir où ils affronteront les Canadiens avant de revenir à domicle mardi lorsqu’ils recevront la visite des Capitals de Washington.