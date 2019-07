Journée mouvementée pour les Maple Leafs de Toronto

Jason Spezza arrive

Le joueur de centre de 36 ans originaire de Mississauga a signé un contrat d’un an au salaire minimum de 700 000 dollars avec les Maple Leafs. Spezza a passé 11 saisons avec les Sénateurs avant de s’aligner avec les Stars de Dallas pour les 5 dernières saisons. Il est réputé pour son jeu intense en séries éliminatoires. En 1065 parties dans la ligne nationale, il a obtenu un total de 915 points (332 buts et 583 aides). Peu après l’annonce, ce dernier a dit: «Je vais jouer pour l’amour du hockey cette année c’est sûr. J’ai vu le logo à coté de mon nom aujourd’hui et c’était beau. J’ai hâte de rejouer dans un gros marché.»

À surveiller

Quant à Jake Gardiner et Mitch Marner, nous n’avons toujours pas de détails à savoir s’ils seront de retour dans l’alignement la saison prochaine. Les prochains jours seront déterminants.