Jake Gardiner ne reviendra pas à Toronto

Et Marner?

Mitch Marner, celui dont le nom à été sur toutes les lèvres cet été, est toujours sans contrat. Les dernières rumeurs mentionnent que le camp Marner et l’organisation des Leafs seraient sur la même longueur d’onde pour un contrat d’une durée de 3 saisons.

Le directeur général Kyle Dubas s’est adressé aux médias plus tôt cette semaine et a confirmé que le but ultime des Maple Leafs est de signer Marner et que d’échanger leur joueur vedette n’est pas une avenue que l’équipe est prête à explorer. Un dossier à surveiller.